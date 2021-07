Filmové premiéry: Black Widow, Annette, Vyšehrad Seryjál, Ubal a zmiz, Mazel a tajemství lesa a Světáci

Marion Cotillardová a Adam Driver hrají ve filmu Annette zamilovaný pár Henryho a Ann, z nichž on je stand up komik, ona skvělá sopranistka. Jejím úkolem je dojmout publikum krásou hudby, jeho zase lidi provokovat a rozesmát. Henry však neumí přenést přes srdce, že v očích veřejnosti to není rovnocenné, že jí se dostává mnohem větší vážnosti a obdivu než jemu. A pak se jim narodí dítě Annette s mimořádným darem...