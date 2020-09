Filmové premiéry: Bábovky, Postiženi muzikou, Corpus Christi, Žaluji! či Naděje

Členové The Tap Tap, kapely z Jedličkova ústavu složené ze studentů s postižením (nebo spíš „kriplů", jak by řekli oni sami, jedou v životě naplno a užívají si každou minutu. Zpívají, hrají, milují, cestují, baví se. Všechny je zároveň spojuje láska k muzice a nadšení z koncertování v orchestru, který se pod vedením kapelníka Šimona Ornesta vypracoval na úspěšné těleso.

Dvacetiletý Daniel projde v nápravném zařízení pro mladistvé duchovní proměnou. Chtěl by se stát knězem, ale se svým trestním rejstříkem na to nemůže ani pomyslet. Když je propuštěn a má začít pracovat v truhlárně na malém městě, převlékne se po příjezdu do kněžského a díky náhodě se ujímá péče o místní farnost.