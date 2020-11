Filmaři píšou Babišovi: Proč herny a ne kina? Zvážíme právní kroky proti státu

Zařazování kin do stejné kategorie s koncerty je dost zvláštní. V kinech nejsou žádní zpěváci ani herci. Sedí-li lidé s odstupem od sebe, je to stejné jako v obchodě nebo restauraci. Filmové projekce a tím i celá kina by měla podle zástupců audiovize jednoznačně figurovat ve stupni 3.