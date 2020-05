Film o slavném atletovi Zátopkovi se odkládá na rok 2021

Zátopek měl původně vstoupit do kin už 13. srpna 2020. „Pečlivě jsme zvažovali, jak vzhledem ke změněné situaci uvést náš film do kin. Jeho přípravám i natáčení jsme věnovali mnoho úsilí a je pro nás důležité, aby nám nasazení do kin umožnilo oslovit co nejširší publikum. Věříme, že termín premiéry v příštím roce bude, i v souvislosti s konáním LOH v Tokiu, nejvhodnější,“ řekl režisér a producent David Ondříček.