Film Nejlepší léta jednoho života zvítězil v soutěži Festivalu francouzského filmu

Film režiséra Clauda Lelouche zvolila novinářka Kateřina Svátková z Českého rozhlasu, stanice Radiožurnál. „Jestli se dá hluboký cit slepit po půl století tam, kde skončil, je stejně těžká otázka, jako ptát se, jak navazovat po 53 letech na úspěch oscarového filmu Muž a žena. V Nejkrásnějších letech jednoho života před místy až dokumentaristickou kamerou Clauda Lelouche nacházíme Jeana-Louise Trintignanta a Anouk Aimée ve stejně přirozeném herectví, které známe z Muže a ženy. Lelouch se vyhýbá sentimentálnímu dramatu o ztrátě paměti i přeslazené romanci z podzimu života. Jeho film je vzpomínkou na film – je to koláž, kterou sám sobě i divákům dokazuje, že jeho kořeny jsou v tradici francouzské nové vlny,“ popisuje Kateřina Svátková vítězný snímek.

Těsně za vítězným filmem se umístil snímek Záhada jménem Henri Pick režiséra Rémi Bezançona. Film vybrala Magdalena Hrozínková z Českého rozhlasu Radio Prague International. Třetí místo v divácké soutěži patří filmu Christopha Honorého Pokoj 212. Film vybrala Jana Podskalská z Deníku. Soutěžní sekci Výběr české kritiky podpořila francouzská společnost TV5MONDE, která věnuje finanční podporu na uvedení vítězného snímku do české distribuce.

22. ročník Festivalu francouzského filmu v České republice představil ve spolupráci s českými distributory dvanáct filmů, které budou po skončení festivalu uvedeny do běžné kinodistribuce. Do konce roku se diváci mohou vydat na filmy Portrét dívky v plamenech, Slitování, Bílá jako padlý sníh, Curiosa, Výjimeční, Yao, Rebelky a Bezstarostná dívka. Zbylé snímky budou uvedeny do české distribuce v následujícím roce.