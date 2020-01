Festival krátkých filmů Praha objeví pravý ženský svět a sveze vás na skejtu

15. Festival krátkých filmů Praha, pořádaný organizátory Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, se odehraje od 22. do 26. ledna 2020. Foto: Pragueshorts.com

15. Festival krátkých filmů Praha, pořádaný organizátory Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, se odehraje od 22. do 26. ledna 2020. Foto: Pragueshorts.com

Pětadvacet filmů v mezinárodní soutěži velmi rozmanitých žánrů představí 15. Festival krátkých filmů Praha. Diváky mimo jiné zavede do ženského světa, do Kanady, nabídne i divokou vyjížďku na skejtech. Akce, pořádaná organizátory Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary, se odehraje od 22. do 26. ledna 2020 v pražských kinech Světozor, Pilotů a Oko.