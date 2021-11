Festival francouzského filmu uvádí: Přes hranici aneb malované na skle

„K tomuto filmu mě poutala touha vyprávět příběh mé vlastní rodiny, neboť moji prarodiče přišli se svými dětmi do Francie z Oděsy v raných dvacátých letech minulého století. Tato látka umožnila mně a mé scenáristce Marii Desplechinové vyjádřit téma imigrace, které se opět vrací do centra v pozornosti,“ říká o filmu Miailhe. „Vypráví o naší věčné snaze, s níž jsme s to riskovat vlastní život, a přitom hledat nový domov, v němž bychom mohli lépe žít. Na této cestě za nadějí lidé překonávají nejrůznější nebezpečí a nejnemožnější situace. Pohání je vědomí, kým ve skutečnosti jsou, před čím utíkají, v co doufají. Nakonec se z takové zkušenosti stává příběh, který stojí za to znovu a znovu vyprávět.“