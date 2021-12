Falešný guru Kotek zneužívá své studentky v nové minisérii

„Když pak hledá východisko, uvěří v řešení nabízené okruhem lidí kolem tantrické lektorky Kláry a jejího guru. Až příliš pozdě si pak Alice uvědomí, že to, co jí nabízeli, nebylo řešení. Ti lidé jí místo pomoci nevratně ublížili. Zranili ji psychicky i fyzicky. Alice se pak pokouší svému okolí dokázat, že ona není viníkem, jak by se na první pohled mohlo zdát, ale obětí.“