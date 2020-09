Experimenty, komunistická Kuba i hudební filmy. Blíží se Ji.hlava

Last and first man režiséra Jóhanna Jóhanssona má být „sci-fi báseň o zvěsti předpovídající zánik lidstva“. Filmem provází hlas skotské herečky Tildy Swintonové. O performerce Marině Abramovič, která se sama označuje za „babičku performativního umění“ vypráví snímek Návrat domů: Marina Abramovič a její děti.

Letos je pozornost hodně zaměřena na Polsko. „Ji.hlava už šest let mapuje experimentální a undergroundovou tvorbu ze zemí takzvaného východního bloku. V Polsku byl silný proud filmového experimentování zejména od sedmdesátých let minulého století a významný vliv na tuto část filmové tvorby a přemýšlení měla filmová škola v Lodži,“ dodala Slováková.

Tradičně nebude chybět ani sekce hudebních filmů. A letos má jasný leitmotiv: jsou to snímky o ženských hrdinkách natočené ženskými filmařkami. „Prostě to tak vyšlo,“ říká kurátor sekce Zkouška sirén Pavel Klusák.

„Sisters with Transistors jsou skvělou lekcí o zásadních ženách ve vývoji elektronické hudby. Strhující portrét Lydia Lunch: The War Is Never Over ukazuje úzkou vazbu radikální tvorby na utopické společenské změny.“