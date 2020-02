Eva Greenová září v roli astronautky

Právě výkon devětatřicetileté herečky známé pečlivým výběrem svých rolí nejčastěji vyzdvihují zahraniční ohlasy – časopis Little White Lies hovoří o „nejlepším výkonu hereččiny kariéry“, The Film Stage označuje její herectví za „fantastické“. Film oceněný na festivalech v Torontu a San Sebastianu vstoupí do kin po celé ČR 19. března díky společné distribuci MFF Karlovy Vary, České televize a Aerofilms.

Díky spolupráci s Evropskou vesmírnou agenturou dostali tvůrci propustku do míst, která jsou veřejnosti obvykle skryta – kromě kanceláří agentury tak diváky film zavede přímo do srdce kosmodromu Bajkonur nebo Hvězdného městečka, elitního výcvikového střediska pro astronauty. Cílem režisérky bylo co nejautentičtěji ukázat, co příprava na let do vesmíru obnáší.