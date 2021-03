Dušek, Šteindler a Čtvrtníček v šílené komedii Mstitel

„Scénář filmu je velmi svobodomyslný, ale zároveň i křehký. Existuje velký rozdíl mezi hulvátstvím a bohémstvím. Je velkou ironií osudu, že film o herci, který ztratí práci, půjde do kin právě v době, kdy se to týká celé branže,“ řekl producent a kameraman filmu Petr Klein Svoboda.

„Není to film z jednoho večírku, chystali jsme ho poctivě a dlouho. Ale chtěli jsme ho mít co nejvíce nespoutaný, ničemu se nebránit, a hlavně jsme ho chtěli mít tak zábavný, jak to jen jde.“