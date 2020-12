Dungeons and Dragons ve filmu. Ve fantasy trháku má hrát Chris Pine

Nejde o první pokus převést Dungeons and Dragons v celovečerním formátu na velké plátno. V roce 2000 vyšel stejnojmenný film, kde si zahráli Justin Whalin, Marlon Wayans a Jeremy Irons. Snímek se natáčel v Česku a objevil se v něm dokonce i Jiří Macháček. Ironií osudu to proběhlo téměř ve stejné době jako kultovní Samotáři, ale film Dungeons and Dragons byl na rozdíl od Samotářů příšerný propadák, kritici i diváci se mu vysmáli a některá média ho zařadila do žebříčků nejhorších filmů všech dob.