Drsná zpráva pro kina. Disney je oficiálně odsunul na vedlejší kolej

„Chceme to nejlepší rozhodnutí pro naši společnost, ne mít předem určeno, že film je určen pro kina a televizní pořad je pro ABC,” uvedl šéf společnosti Bob Chapek.

V budoucnu už tak bude jedno, jak moc je film velkolepý a jestli má oscarový potenciál. Půjde čistě o to, jestli by v kinech vydělal víc než na internetu.