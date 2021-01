Douglas a Waltz o pádu železné opony

Scénář se bude opírat o knižní předlohu diplomata Kena Adelmana s titulem Reagan at Reykjavik: Forty-Eight Hours That Ended the Cold War (Reagan v Reykjavíku: Čtyřicet osm hodin, které ukončily studenou válku), jež se zabývá summitem vůdčích osobností USA a SSSR v prosinci 1986 na Islandu. Ten předznamenal závěr závodů mocností ve zbrojení.