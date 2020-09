Do světa translidí zve série Trans*

„Před rokem jsem začal mít silný pocit, že se z transgender tématu stává politické téma a z médií jsem dostával jen kusé a vlastně pořád ty samé informace o tom, co to ti transgender lidé jsou a co chtějí. Sám jsem měl ohledně tohoto tématu spoustu předsudků. Já i Štěpán Svoboda, kterého jsem k natáčení přizval pro jeho úžasný cit pro rytmus a vizuálnímu cítění, chápeme, že svět není černobílý. Ne všechno, co se dozvídáme z médií, je čistá pravda. Proto jsme oslovili organizaci Trans*parent, se kterou jsme vedli několikaměsíční konverzaci, jejímž výsledkem je tento dokument. Díky neuvěřitelné otevřenosti našich respondentů jsme dostali aspoň částečný vhled do situace trans komunity v Česku,“ uvedl režisér díla Filip Štoček.