Díky seriálu Geniální přítelkyně se dvě mladé Italky staly hvězdami

Svoji skutečnou identitu, kterou tají už od své prvotiny na počátku 90. let, si však Ferrante dokázala uchránit i při natáčení seriálu. Přestože spolupracovala na scénáři a měla rozhodující slovo i v hereckém obsazení, všichni, kdo se na přípravách seriálu podíleli, se museli spokojit s možností komunikovat s ní pouze emailem.

„Mám zájem jen o její literární svět, patřím k těm, kdo nechtějí vědět, kdo to je,“ odráží zvědavé dotazy režisér Saverio Costanzo, který se snaží co nejvěrněji držet literární předlohy a zároveň dává seriálu tvář, která odkazuje na dobové podoby filmu.

Jakmile se objevila zpráva, že podle knih vznikne seriál, média začala spekulovat, které herečky získají hlavní role. Costanzo však chtěl dosáhnout co největší autenticity, a tak začal hledat hlavně mezi neherci v okolí Neapole. Casting trval osm měsíců a prošlo jím více než pět set dospělých a devět tisíc dětí, žáků a studentů škol. Protože se seriál nenatáčí v angličtině, ale v původním jazyce včetně neapolského nářečí, místo profesionální průpravy se od všech v první řadě očekávalo, že budou mít neapolský přízvuk, nebo ho alespoň dokážou zvládnout. Běžně srozumitelný není ani rodilým Italům – ostatně seriál kvůli tomu doprovázejí titulky i doma, v Itálii.

Dospívající hrdinky Lilu a Elenu, které poutá celoživotní přátelství sycené pocitem blízkosti, ale i vzájemnou rivalitou, hrají Gaia Giraceová a Margherita Mazzuccová. Na začátku natáčení jim bylo pouhých čtrnáct a patnáct let, ani jedna z nich neměla hereckou průpravu a zkušenosti, a Margheritu, představitelku vypravěčky Eleny zvané Lenu, našli filmaři dokonce naprostou náhodou.

Na rozdíl od Margherity se představitelka temperamentní Lily, Gaia Giraceová, chtěla vždycky stát herečkou, i když žádné zkušenosti s hraním před konkurzem také neměla. Roli Lily si prý přála získat od samého začátku. „Zamilovala jsem se do své postavy hned v první scéně, kterou jsem měla na konkurzu zahrát, takže jsem ji chtěla získat za každou cenu,“ řekla dívka Guardianu.

Podobně jako její postava, Gaia přesně ví, co chce. Při prvním setkání s režisérem Saveriem Costanzem tedy sebejistě prohlásila, že jednou bude herečkou. Přesto prý někdy působí překvapivě tiše a stydlivě.

Gaia pochází z malého přímořského města poblíž Neapole a kvůli natáčení se s matkou přestěhovala, aby měla blíž ke štábu. Na rozdíl od ostatních, kteří na konkurzu uspěli, však svoji roli před spolužáky a přáteli zpočátku tajila. Byla to pro ni prý až příliš velká a osobní záležitost.

Říká o sobě, že s postavou Lily ji spojuje nejen temperament, ale taky odhodlání a vnitřní křehkost. Podobně jako Margherita čerpala jistotu od režiséra Saveria Costanza, takže při natáčení 4. a 5. dílu druhé řady, které režírovala Alice Rohrwacherová, náhle ztratila svoji hlavní oporu. „Moje představa o Lile se s tou jeho shoduje, spoléhám tedy na to, že mě případně opraví, když přijdu s něčím, co se té představě nějak vymyká. Byl to i první člověk, který mi věřil. Jeho přítomnost je pro mě zásadní, uklidňuje mě to.“