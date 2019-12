Dětské dokumenty na Teenfilmfestu

„Byly jsme přesvědčeny, že by bylo skvělé, kdyby děti vzaly kamery do rukou a své hledání zmizelých židovských sousedů přímo natáčely. A ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze jsem projekt začala realizovat. Jmenoval se „Zmizelí sousedé aneb Pátrání kamerou teenagerů po stopách židovských spoluobčanů,“ vypráví Zuzana Dražilová. Z několika filmů byly dva velmi vydařené: Děti z Hartmanic a Expedice: Židé z Litomyšle. „Tak jsme je otitulkovali a přihlašovali na různé mezinárodní festivaly. Když ČR vstupovala do EU, tak tehdy první veřejnoprávní kanál nizozemské televize vysílal dokument Děti z Hartmanic, vzpomíná.

To bylo před patnácti lety. V té době také Zuzana Dražilová začala tyto dokumenty přihlašovat do mezinárodních soutěží a na různé zahraniční festivaly. „Tak jsem se dozvídala o festivalech a soutěžích, které se týkají jen snímků od dětských autorů. Líbilo se mi to, nosila jsem to v hlavě, ale nenašla jsem časový prostor myšlenku realizovat,“ vypráví Zuzana Dražilová.