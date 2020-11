Dennis Quaid hraje amerického prezidenta a Jon Voight agenta KGB ve filmu Reagan

Ronald Reagan získal v roce 1937 smlouvu od firmy Warner Bros., kde natočil desítky filmů. Začal dramaty Love is on the Air a Submarine D-1. V následujících letech natočil Hořké vítězství, Cestu do Santa Fe, Kings Row, Osudovou cestu nebo Zákon a pořádek. Často šlo o westerny a akční filmy, kde hrál různé tvrďáky.