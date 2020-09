Děláme, co jsme vytýkali komunistům, čelí kritice pravidla pro oscarové snímky

„Kvůli takovýmto krokům jsme se vysmívali komunistům,“ řekl Steyn, který napsal několik ceněných knih a natočil i dvě alba vánočních písní. „Když v roce 1945 komunisté převzali moc v Maďarsku, Maďaři milovali svou operetu. Problém s operetou byl, že byla plná veselých vdov, homosexuálních husarů a hraběnek a princů. Ty nemůžete mít komunistickém státě.“

Místo toho nastoupily budovatelské a údernické snímky, jakým se všichni posmívali. Steyn, který je autorem bestselleru America Alone: The End of the World As We Know (Amerika sama, konec světa, jaký známe), uvedl jako příklad maďarskou komedii Státní obchodní dům od Viktora Geltlera z roku 1953, která ukazuje, že právě státní obchodní dům umí plnit požadavky zákazníků, ale tuzemský čtenář si může za něj dosadit československé filmy z padesátých let nebo z dob normalizace plné odhodlaných svazáků, stachanovců a stranických tajemníků, kteří vše vyřeší.

Nové podmínky platné od roku 2024 mají garantovat větší zastoupení menšin a jejich zastoupení na plátně i mimo ně. Tvrdé jsou zejména požadavky na snímky nominované do kategorie Nejlepší film. „Nejméně třicet procent lidí ve vedlejších rolích by mělo být černých. To je smrt umění. To je umění s kvótami, a to nemá budoucnost,“ řekl Steyn. Přesně řečeno třicet procent má být ze dvou různých minorit.

Pobouření umělci

Ale bouří se i někteří umělci. „Upřímně, nikdy nechci dostat práci z těchto důvodů. Nikdy,“ řekla herečka a režisérka Justine Batemanová, která hrála ve filmu o dívčí kapele Satisfaction nebo V noci, kdy jsme se vůbec nesetkali. Kirstie Alleyová dodala na tweetu, který později vymazala, že je to „ostuda pro umělce“. Sice podporuje na 100 % diverzitu, inkluzi a toleranci, ale je proti postupu akademie, napsal časopis Time.

Nejde jen o herce

Time naznačil, že jsou možnosti, jak se mohou některé snímky do hlavní soutěže dostat. Snímek Dva papeži má v hlavních rolích Anthonyho Hopkinse a Jonathana Prycea, režíroval ho běloch Fernando Meirelle a scénář k němu napsal další běloch Anthony McCarten, ale má producentku a kadeřnici a kosmetičku a argentinští šéfové oddělení Netfixu, kde vznikl, by se mohli označit za Hispánce. Na vyšších postech oddělení propagace Netfixu je také hodně žen, takže by mohl projít. Stejně tak Irčan, i když všechny hlavní role hrají bílí muži (Pacino, De Niro, Pesci) a scenárista je běloch, ale produkují ho dvě ženy a režíruje ho Thelma Schoonmakerová.

„Jsem docela zvědavá, jaké filmy nesplní tyto podmínky,“ řekla zkušená producentka a distributorka Karin Chienová.

Podle Annebergské iniciativy za inkluzi splnilo 95 ze sta nejúspěšnějších filmů požadavky kategorie A na obsazení a 71 ze sta požadavky kategorie B na filmařské týmy, takže to podle ní nic nezmění. List The Washington Post napsal, že jedenáct z posledních patnácti oscarových filmů splňuje požadavky pro kategorii A i B.

Budou se obcházet pravidla?

Jak ale upozornil server Yahoo, v ohrožení, co se týká obsazení, by byly především válečné filmy jako Dunkirk nebo 1917 nebo Spielbergovo drama Válečný kůň či drama z automobilových závodů Le Mans ’66 i satira na Dicka Cheneyho Vice nebo i Nejtemnější hodina o Winstonu Churchillovi, ale také Vlk z Wall Streetu.

Naštěstí je tu kategorie B ohledně složení filmařských týmů, takže válečné drama 1917 by prošlo, přineslo nominace na Oscara šesti ženám mj. za produkci, scénář, zvuk.