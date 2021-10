Dcera slovenského expremiéra popsala odcházení politika. Natočí to Hřebejk

„Zuza Dzurindová, dcera bývalého slovenského premiéra a scenáristka série, má sama zkušenost z první ruky, co to znamená žít v rodině s pracovně velmi exponovaným otcem. A nebojí se to napsat. A tak máme šanci sledovat střet mezi světem politiky, který je ve střední Evropě stále převážně mužskou doménou, se světem rodiny, který je tu často ještě považován převážně za domácí hřiště. A to nehledě na fakt, že ženy pracují stejně tvrdě jako muži a denně jsou vystavovány dvojí zátěži. Typický muž to zde považuje za samozřejmost. A náš hlavní hrdina Viktor není jiný.“