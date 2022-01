David Ondříček: Zátopek v Americe určitou stopu nechal

To se nikdy nedá říct. Musím připomenout, že s filmem Samotáři (2000) jsme měli třináct nominací, tuším, že jsme dostali jeden nebo maximálně dva České lvy... Nominací si vážím, ale uvidíme.

Třináct. Protože oni to nakonec organizátoři spočítali, odvedli za nás tuhle práci... Máme jich tedy třináct, což je skvělé.

Tohle také nedokážu říct z hlavy. Viděl jsem dost filmů, a ještě se chystám na ty, co jsem neviděl. Moc se na to těším, konkurence je veliká.

My jsme byli – já a Kryštof Mucha, což je producent filmu – skoro celý měsíc ve Spojených státech. Měli jsme tam, dá se říct, turné, množství projekcí, hodně diskusí, přednášky na vysokých školách. Bylo to úžasné.

Lidi na ten film strašně dobře reagovali. Bohužel jsme se nedostali do užší nominace na Oscary. Stejně to ale nepovažuju za ztracený čas, i když to pro mě bylo po vyhlášení užší nominace velice těžké.