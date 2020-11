Dá víc Netflix, nebo HBO? I Godzilla se možná vyhne kinům

Podle amerického tisku Netflix už nabídl producentům za Godzillu více než 200 milionů dolarů, ale zástupci WarnerMedia to odmítají podepsat. Důvodem bude zřejmě fakt, že mediální gigant by chtěl přenechat film vlastní streamovací službě – HBO Max. A mluvčí Warner Bros. dál tvrdí, že „Godzilla vs. Kong půjde příští rok do kin“.