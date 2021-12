ČT uvede šest nových seriálů a řadu dokumentů

Do devadesátých let se vrací série Devadesátky Petra Bebjaka. Na pražské 1. oddělení nastoupí vyšetřovatel Kozák (Kryštof Bartoš). Václav Plíšek (Martin Finger) novému kolegovi nevěří, ale musí spolupracovat.

„Když jsem v roce 1990 nastupoval k policii, znal jsem policejní práci jen z dobových televizních seriálů. Učil jsem se za pochodu. Přesto se mi už v roce 1993 splnil velký životní sen a já začal vyšetřovat vraždy. Doba to byla ale překotná, nápor vražd a zločinu byl velký a policie na to nebyla dostatečně připravená. Tudíž jsem se i já jako mladý začínající vyšetřovatel, který nic neuměl, dostal k případům, ke kterým bych se normálně nedostal. Díky tomu jsem se účastnil zásadních kauz,“ zavzpomínal Josef Mareš, jenž na scénáři spolupracoval s Matějem Podzimkem.

Špunti na cestě jsou komediální seriál s Miroslavem Donutilem, Jiřím Langmajerem, Tatianou Dykovou a Davidem Novotným. „Tatínkové brousí školní lavice, aby dětem vylepšili prospěch, maminky balí k moři i mušle a děti se nemohou dočkat, až budou na pláži. Vlny chorvatského Jadranu jsou téměř na dosah, tak co by se mohlo pokazit? No přece úplně všechno! Jedna katastrofa stíhá druhou, a přesto rodina Veselých zažije prázdniny, na které nezapomene,“ uvedl seriál Josef Viewegh, v jehož tvůrčí skupině seriál vznikl.