ČT nabídne série o mafiánech, vojácích i sestřičkách

„Miro Šifra strávil hodně let průzkumem reality a vnímám to jako zprávu zevnitř,“ ocenil scénář režisér Viktor Tauš. Práce protidrogové jednotky je podle něj specifická - nikdo jim nepoděkuje, jako když policie vrátí ukradené kolo.

„Je to příběh, který prožívám taky, protože jsem v penzijním věku, nemám koníčky, zůstává mi jen divadlo. On taky nemá koníčky a zůstává mu jen práce. Je to role, která je mi blízká. Někdy už je trochu na zabití, pořád se jim do toho plete,“ popsal.