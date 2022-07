Cirk La Putyka uvede premiéru Boom v Edinburghu

„V prostoru McEwan Hall od Underbelly se bude poté hrát dvacetkrát až do 28. srpna. Projekt, který v režii principála souboru Rostislava Nováka ml. spojuje mladé české herce, tanečníky a akrobaty se studenty Kyjevské akademie divadelního a cirkusového umění, uvidí čeští diváci v premiéře od 30. září do 5. října v prostoru Jatek78,” uvedl za soubor Jiří Sedlák.

„Mladá generace. Young Blood. Generace Z. Heads down generace. Spojuje je nejen věk, ale také sociální sítě. Účinkující v tomto představení spojuje ještě něco jiného – potkali se v březnu 2022 pár dnů po vypuknutí války na Ukrajině,” vysvětlil Rosťa Novák ml.

„Nehrajeme o válce, hrajeme příběhy každého z nás. Válka nám dala důvod se spojit a nevzdat se. Udržet kulturu a umění živé. Poskytnout bezpečí. Divadelním jazykem vyprávíme to, co jsme prožili a co nadále prožíváme.”