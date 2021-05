Chtěl bych být jako trenér Hrouzek, vyznal se autor seriálu Lajna Petr Kolečko

Připojí se k základní dvojici nějaká nová důležitá postava?

Přibývá docela dost postav, je to epické, méně komorní. Důležitá je nová postava, která se jmenuje Dolínek.

Kdo je Dolínek?

To nemůžu úplně říct, já to nechci vyspoileřit. Na začátku to má spád, hraje ho Michal Isteník, jeden z mých oblíbených spolupracujících herců.

Michal Isteník Foto: Televize Seznam

Kde se bude děj odehrávat?

Budeme například v O2 aréně nebo například v Žiaru nad Hronom, v Bratislavě, na Slávii a u Hrouzků doma.

Havířov ne?

Ne, Havířov je už zpracovaný dostatečně.

Co Deniska, nějaký zásadní životní přelom?

Mají dvojčata Ríšu a Míšu a ti dostávají patřičnou hokejovou výchovu.

Můžou děti nějak polidštit Hrouzka?

Já se s Hrouzkem ztotožňuju, podle mě je to hrdina a etalon českého muže. Je to polobůh. To se nemění.

To znělo hodně ironicky...

Ne, Hrouzek je polobůh, nebylo to myšleno ironicky, já bych chtěl být jako Hrouzek.

Jadrný styl humoru bude pokračovat?