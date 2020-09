Čeští odborníci dělají triky do světových velkofilmů

Náročné jsou podle něj například simulace fyzikálních jevů a živlů. „Vytvořit věrohodnou vodu, oheň, prašnou bouři, ty systémy to umožňují, ale důležité je nastavení parametrů,” uvedl Masník. Je podle něj třeba, aby věci vypadaly věrohodně, protože v reálu jsou různorodé, nepravidelné, někdy i nedokonalé. Náročné jsou také triky, které jsou neviditelné a je těžké je udělat, aby to divák nepoznal, například jde o nastavení vzhledu povrchu či barev.

Technologie se podle Masníka velmi vyvíjejí a hojně se ve filmech využívají. „Až se trochu bojím, aby se nevytratil film jako způsob vyprávění a dramatického umění. Digitální technologie to začíná převálcovávat. Bojím se toho, že se budou stále více nahrazovat herci digitálními herci, prostředí prostředím generovaným, že se to bude vzdalovat od reality,” uvedl. Výsledky technologií jsou podle něj ohromující, ale důležité je, aby zůstal kontakt s reálným světem. Filmy plné triků by ve výsledku mohly být sterilní a stejné. Důležité podle Masníka také je, aby si diváci mohli stále něco domýšlet.

Masník má rád například snímek Gravitace, který je podle něj technicky skvěle udělaný, ale má i silný příběh, je postaven na výkonu dvou herců a odehrává se prakticky jen ve dvou prostředích, na vesmírné lodi a ve vesmíru. Trikový specialista by si přál pracovat na filmu, který by byl výrazně výtvarně stylizovaný. „Vyprávěl by o něčem a triky by se měly podřídit a napomáhat nejen vyprávění děje, ale i výtvarné stylizaci. To by mě těšilo,” dodal Masník.