Černí Rambové. Spike Lee se rýpe v nezhojené vietnamské ráně

Ve filmu Da 5 Bloods se parta starých veteránů vrací do Vietnamu, kde hledají ostatky bývalého velitele a také poklad, který tam zakopal. Snímek má být uveden na Netflixu 12. června.

Řadoví američtí vojáci, kteří se vrátili z Vietnamu, trpěli psychickými a sociálními problémy. Někteří civilisté jim i nadávali, přestože většina do armády dostala povolávací rozkazy. Jen málokdo z nich chtěl být dobrovolně vojákem. Řada mladých mužů rozkazy roztrhala a zmizela do Kanady, Mexika či Evropy, kde se ukryli až do konce války.

Veteráni po válce marně hledali dobrou práci, velmi špatně na tom byli černí vojáci, kteří v 60. letech nedosáhli na vyšší vzdělání. Jejich válečné zkušenosti a schopnosti v Americe nikoho nezajímaly.

Z filmu Da 5 Bloods. Foto: Netflix

Jeden z nich, Dedan Kimathi Ji Jaga, trpěl posttraumatickým stresem, který může mít různé, těžko pochopitelné projevy. Natřel si například černou barvou stěny, zakryl i okna a seděl celé dny ve tmě. Dnes mu je 72 let a stále vzpomíná na to, že mu vláda vůbec nepomohla. Lidé jako on doufají, že o ně někdo projeví zájem třeba díky filmu Da 5 Bloods.

Také veterán Richard D. Kingsberry se domnívá, že o osudu afroamerických vojáků a o tom, kde jsou dnes a co dělají, by se mělo více mluvit. „Hodně afroamerických vojáků nedostalo vůbec žádnou péči, když se vrátili, a to jim úplně změnilo život,“ tvrdí.

„My černoši jsme už od občanské války vždy běželi bránit Ameriku, a když jsme se pak vrátili, byli jsme občané druhé kategorie,“ stěžuje si sedmdesátiletý Larry Doggette.