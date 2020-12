Borat 2 chystá rozšířenou verzi, slibuje orgie bizarního humoru

Režisér uvedl, že tento typ filmu musí mít jisté tempo a Sachovy filmy jsou obecně spíš kratší, jenže ve střižně to tentokrát osekali skutečně hodně. Šlo jim o to, že podstatou filmu měl být vztah Borata s dcerou Tutar, kterou ztvárnila bulharská herečka Maria Bakalova. A některé vtipné pasáže s tím vůbec nesouvisely.

„Delší verze těchto scén ukazuje bez nejmenších pochyb, jak skutečné to bylo, on s těmi chlapy opravdu bydlel. Je tam toho tolik o tom, jak spolu koexistovali, a podle mě je to hodně legrační,“ řekl Woliner.