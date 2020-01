Banderas i Almodóvar. Festival španělského filmu se blíží

„Zkušeným pyrenejským matadorem je režisér Fernando Colomo, autor filmu Než to shoří (Antes de la quema), natočeném v průběhu masopustního karnevalu v Cádizu. Bláznivou komedii Abrakadabra (Abracadabra) natočil Pablo Berger, proslulý mimo jiné coby autor mnoha cenami ověnčeného filmu Sněhurka (Blancanieves). A samozřejmě nesmí na La Películe chybět ikonická jména, symbolizující jednoznačně španělskojazyčnou filmovou tvorbu i v tom nejzapadlejším vesnickém biografu na světě: Ve filmu Bolest a sláva (Dolor y gloria) vedl Pedro Almodóvar z režisérského křesla mimo jiné i svůj hvězdný pár, tedy Penélope Cruzovou a Antonia Banderase,“ popsala za pořadatele Silvie Marková.

Pražské kino Světozor bude tradičně festivalu La Película patřit od 18. do 23. února 2019, španělština bude následně znít od 24. do 26. února také v brněnském kině Scala a od 25. do 27. února v Ostravském Kině Art. 26. a 27. února si filmy nejen z Pyrenejského poloostrova budou moci vychutnat diváci v Bio Central v Hradci Králové.