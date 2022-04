Anna Polívková v těle Jiřího Langmajera vstoupí do kin

Na začátku se seznámíme s Irenou Kopáčovou (Anna Polívková), psycholožkou a specialistkou na partnerské vztahy, která zrovna neprožívá dobré období. Její doporučení klientům se trochu míjejí účinkem, Irena dostává výpověď z nájemní smlouvy v domě, kde má ordinaci, a vzápětí přistihne svého přítele při nevěře. To už je pořádný důvod zajít s kamarádkou na spíše čtyři než jednu skleničku.

Ovšem vyrazit pak v ovíněném stavu za vědmou, nemusí být ten nejlepší nápad. Právě tam totiž Irena vysloví osudové přání: Chci bejt chlap! A ráno se probudí v mužské schránce ztělesněné Jiřím Langmajerem.

Nezbývá než si s novou situací nějak poradit, ale není nikdo, kdo by jí zpočátku uvěřil, že je to pořád ona. Nakonec jí podá pomocnou ruku soused Radim (Marek Taclík), který je do Ireny odjakživa zamilovaný. Věří jí a doufá, že někde tam uvnitř toho postaršího chlapíka je jeho milovaná. A on ji jen musí, jako správný princ, osvobodit.

Radim se tak stává Ireniným průvodcem po mužském světě, a protože sám je stavbyvedoucí a zároveň fotbalový trenér, čeká na křehkou ženu řada do té doby zcela neznámých situací.

„Mám v sobě jako chlap spoustu ženské energie, takže jsem s rolí neměl žádný problém, ostatně i v životě mám víc kamarádů mezi ženami než mezi chlapy,“ řekl Právu při natáčení Langmajer:

„Mnohem větší problém než mluvit a myslet jako žena mi dělal ženský pohyb. Potřebuji poradkyni, která mi občas řekne, že bych třeba měl mít ruce dál od těla nebo že holky, když přikyvují, víc hýbají hlavou,“ popsal herec, který měl na přípravu role osobní koučku.

„A jeden trik mě naučila i manželka: ona má takový zvláštní postoj, kdy jedna noha je úplně rovná a druhá vytočená doleva. Jako by odjakživa dělala balet! Mě to strašně bolí, mám pocit, že mám vykloubenou nohu, ale ona tvrdí, že to je náramně pohodlné. Tak jsem to už několikrát použil.“

Jak se chová žena

Rudolf Havlík tvrdí, že o dvojce původně nepřemýšlel. „My jsme ani netušili, že by film mohl mít takový divácký úspěch! Pokračování vzniklo hlavně proto, že mě baví dělat komedie, baví mě, když se lidi v kině smějí. Jenže jsme se báli, jestli dokážeme navázat humorem, pro který měli diváci první film rádi,“ řekl Havlík, který se po Radce Třeštíkové, jež psala jedničku, tentokrát spojil při psaní scénáře s Filipem Oberfalcerem.

„Připadalo mi hezké dát šanci mladému člověku. Jsem přesvědčený o tom, že to dopadlo velmi dobře. I díky Jirkovi Langmajerovi a Aničce Polívkové, která tentokrát nemá tak komediální roli jako v prvním filmu, ale dokázala Jirkovi připravit půdu,“ dodal Havlík.

„Při natáčení jsem si uvědomila, že se musím poměrně dost soustředit, abych se chovala víc žensky než obvykle, a že bych to možná měla pěstovat i v soukromém životě,“ říká Polívková. „Jirka vlastně chtěl, abych ho trochu koučovala, což mě rozesmálo, ale pak jsme na to stejně neměli čas.“

Polívková s Langmajerem loni točili seriál Špunti na cestě, takže dohromady s filmem Po čem muži touží 2 spolu prožili skoro půl roku. Jiří prý po své kolegyni záměrně pokukoval, aby si ujasnil, jak svou roli pojmout.

„Nicméně jsem ji nechtěl napodobovat, v tom není ten hlavní vtip. Snažil jsem se v rámci svého mužského těla chovat aspoň trochu tak, aby si lidi mysleli: tak v tomhle těle je možná zakletá žena,“ dodává Langmajer.

Parta nováčků

Novou postavou je soused Radim (Marek Taclík), který Irenu v mužském těle zaměstná ve své stavební partě a zároveň ji (respektive jeho) přivede do amatérského fotbalového týmu, který trénuje.

„S Markem Taclíkem už jsem párkrát točil a jsme kamarádi. Marek je skvělý komik a zároveň charakterní herec. Umí cítit, co hraje, a ví přesně, jak to má udělat, aby to bylo správně. Strašně si ho za to vážím,“ říká o herci Havlík. Nezastírá, že byl jeho první volbou.

Pro improvizaci nicméně moc prostoru nebylo. „Oba jsme měli v podstatě podobnou představu o tom, jak by měla Markova postava fungovat. Na tyhle věci musí být člověk připravený. Drtivá většina humoru nevznikne z improvizace. Na plátně málokdy. Vše musí být připraveno,“ tvrdí Havlík.

Radimova syna ztvárnil další nováček, Oskar Hes. „Hraji kluka, kterému se přezdívá Číro. Na hlavě ho ale nemá, je to nejspíš přezdívka, která mu vydržela z dětství. Je to fotbalista, trošku šampón, ale je rád mezi staršíma chlapama, užívá si to a miluje fotbal,“ představuje svou postavu Hes a k natáčení dodává:

„Měl jsem to štěstí, že s Markem už jsem točil dvakrát, s Langošem jednou, a vždycky si užívám, když se vidíme na place. Jsou to takoví bardi, ze kterých může člověk čerpat. U obou obdivuji jejich klid.“

Třetí v partě nováčků je Tereza Kostková, která dostala roli Ireniny přítelkyně Marcely.

„Ruda mi svěřil bezvadnou roli. Ten film je komedie, v níž jsou jasné typy, archetypy, a je třeba, aby kontrastovaly. Když se hlavní postava promění v muže, je třeba tam mít jako protipól typickou ženskou, aby ten kontrast vyzněl,“ říká Kostková.