Anifilm: Soutěžit budou filmy i hudební klipy

„Světovou premiéru pak na Anifilmu bude mít zbrusu nový snímek King of the Rest legendárního režiséra s českými kořeny Paula Fierlingera a jeho ženy Sandry. Česko v kategorii zastupují Vojtěch Domlátil (Ráno) a Alexandra Májová, která v premiéře uvede svůj film Pračka. Čeští tvůrci se podíleli i na filmu Carrousel belgické režisérky Jasmine Elsen,“ uvedla za Anifilm Gabriela Zajícová.

Nechybí Dcera Darji Kaščejevové, která se může chlubit cenou ze Sundance a nominací na Oscara, byť sošku nezískala, Sh_t Happens Michaely Mihaliyové a Dávida Štumpfa nebo Lístek Aliony Baranové, které také mají za sebou uvedení na prestižních festivalech. Vedle nich se představí dva anidoky z pražské FAMU od Nory Štrbové (M e z e r y) a Adely Křižovenské (Kdo se se mnou zatočí) a premiéru bude mít v Liberci i Love Is Just a Death Away od Báry Anny Stejskalové.