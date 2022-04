Anifilm se zaměří na humor a satiru, speciál věnuje Ukrajině

V rámci tématu Animace & humor dojde na praštěné gagy, satiru, parodii i politický humor. Filmy pro otrlejší diváky pak najdete v sekci Půlnoční humory.

„Chybět nebudou osvědčené klasiky ze studií Aardman, National Film Board nebo DreamWorks, hořkosladký příběh Mary a Maxe či švihlý estonský humor. Setká se zde Bambi s Godzillou, připomene se také ostrá satira „ostravského rebela“ Ilji Nováka. Téma Animace & humor se promítne i do skladby hostů, industry programu a samozřejmě do programu pro děti. Do Liberce například dorazí v roli porotce Bill Plympton, legenda americké nezávislé animace. Ten s sebou přiveze svou celovečerní i krátkometrážní tvorbu, která je svým často velmi ostrým humorem pověstná, a českým divákům se v této šíři představí vůbec poprvé,“ láká za pořadatele Petr Slavík.

Přijede také Jan Saska, jehož originálně odvyprávěný animovaný vtip Happy End (2015) se mimo jiné dostal mezi 10 nominovaných v oscarové kategorii nejlepších krátkých animovaných děl.

Happy End Foto: Jan Saska

Speciální filmový program bude věnován Ukrajině, festival představí to nejlepší ze současné tvorby ukrajinských animátorů a v programu budou i filmy určené ukrajinským dětem, které v Liberci našly dočasný bezpečný domov.

Mezinárodní soutěž

Do soutěže celovečerních animovaných filmů postoupilo 11 titulů. Je mezi nimi Gorila a já (The Ape Star) švédské režisérky Lindy Hambäck či držitel tří Evropských filmových cen a na tři Oscary nominovaný anidok Utéct (Flee) dánského režiséra Jonase Pohera Rasmussena. Českou animaci v této kategorii zastupuje film Michaely Pavlátové Moje slunce Mad a české animátorky se významně podílely i na snímku Přes hranici (The Crossing) francouzské autorky Florence Miailhe.

Z Japonska dorazí nový film Kojiho Yamamury Mnoho severů (Dozens of Norths / Ikuta no kita). Především na nejmladší a mladší diváky se zaměřují filmy tvůrců, kteří se se svými předchozí filmy na Anifilmu již prezentovali. Jsou to švédský režisér Michael Ekblad a jeho novinka Úplně nejlepší narozeniny (Best Birthday Ever!), japonský režisér Mamoru Hosoda s opulentním anime Belle a izraelský režisér Ari Folman s animovaným dramatem Kde je Anna Franková? (Where Is Anne Frank?).

Divákům Anifilmu je známý i italský režisér Alessandro Rak, který osobně uvede svůj nový film Yaya a Lennie – Kráčející Svoboda (Yaya e Lennie: The Walking Liberty). Poprvé se pak na Anifilmu představí francouzský tvůrčí tandem Anne-Laure Daffis a Léo Marchand s filmem Sousedé mých sousedů (Les voisins de mes voisins sont mes voisins). A doplní je další autorská dvojice Satomi Maiya a Yutaro Kubo z Japonska s novinkou Dívka ze země Venku (The Girl from the Other Side / Totsukuni no Shōjo), která bude mít na Anifilmu dokonce světovou premiéru za účasti tvůrců.

Chystá se také soutěž krátkých filmů a studentských děl. Vedle toho videoklipy, abstraktní a nenarativní animace, VR filmy a počítačové hry. Široká prezentace současné české tvorby proběhne v rámci tradiční soutěže Český obzor.

Cenu za celoživotní přínos animovanému filmu si letos převezme střihačka Jiřina Pěčová, která pracovala na filmech a seriálech jako Maxipes Fík, Fimfárum, Broučci, Žofka a její dobrodružství nebo Velká sýrová loupež.