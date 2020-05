Amy a Sheldon začnou točit nový seriál

Série byla inspirována britským seriálem Miranda. Devětatřicetiletá hlavní hrdinka se rozhodne pro zásadní změnu a utratí všechny úspory, aby si otevřela kavárnu v Louisville ve státě Kentucky. V dalších rolích se objeví Swoosie Kurtzová jako Sheila, Cheyenne Jackson jako Max a Leslie Jordan jako Phil. Pilotní díl napsala Darlene Huntová. Seriál by se měl začít vysílat ještě letos.

Také herečka Kaley Cuocová, jež se proslavila rolí prostoduché blondýnky Penny, připravuje vlastní seriál The Flight Attendant (Letuška). Série, která vzniká pod hlavičkou firmy Yes, Norman a Berlanti Productions, vychází z románu Chrise Bohjaliana, který adaptoval Steve Yockey. Nemá jít o komedii. Kaley má hrát Cassie, letušku, která se jednoho dne probudí v cizím hotelu s mrtvolou vedle sebe a neví, jak se tam dostala.

Nezahálí ani legendární Leonardova matka, americká herečka Christine Baranská. Hraje v nové řadě úspěšného seriálu Dobrý boj. Dříve se uplatnila třeba v seriálech Cybill, Welcome to New York nebo Happy Family a v celovečerních filmech Orlové práva, Ptačí klec, Chicago, Nezvaný host, Addamsova rodina 2 nebo Mamma Mia!.