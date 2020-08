Zdeněk Krákora věří, že festival komedie bude

Především nebude vzhledem ke stále se měnící situaci do poslední chvíle s jistotou vědět, zda se soutěžní přehlídka uskuteční.

Na co všechno musíte být připraveni?

Například na to, že se z jara přesunuly do podzimu mnohé jiné přehlídky jako Festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně nebo pražský Febiofest. My sice promítáme filmy, které už běžely v kinech, takže z hlediska návštěvnosti jde o regionální přehlídku, diváků, kteří by sem jezdili z dálky, je naprosté minimum. Ale otázkou je samozřejmě mediální prostor.

Velké mezinárodní festivaly jako Zlín nebo Febiofest ho budou mít samozřejmě víc. Uvidíme, zda budou mít média zájem i o nás. Problém bude i s hereckými delegacemi, na které jsou naši diváci zvyklí, protože mnoho herců má na září přesunutá představení.

Jak současná situace festival poznamená?

Hlavně musíme pořád všechno bedlivě sledovat a hledat ve vyhláškách to, co se týká nás. Že se to stále mění, přípravy komplikuje. Pro nás je třeba nařízení, aby lidé seděli na představeních v rouškách, minimální zádrhel, protože to je jen otázka pohodlí a psychiky. A konec konců už od 1. září si lidé zvyknou na to, že zase budou nosit roušky v MHD, obchodech a ostatních vnitřních prostorách.

Zatím nemusíme řešit ani takové věci jako v květnu, to znamená prodávání vstupenek ob sedadlo nebo ob řadu. Ale kdyby k tomu došlo na poslední chvíli, byl by to velký problém. Nedokážu si představit, jak bych měl takové rozestupy řešit.

V tu chvíli bych zvažoval společně s městem, zda festival nezrušit. Neumím si představit, že bych lidem řekl, že ti, kteří mají lístky do liché řady, si je musí přijít, pokud je místo, koupit do sudých. Nebo že je do kina nepustíme.

Vrátili se lidé po té dlouhé koronavirové pauze do novoměstského kina?