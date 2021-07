Sophie Marceauová září v Cannes v novém filmu

Když před začátkem letošního 74. filmového festivalu v Cannes vyjádřil jeho prezident Thierry Frémaux naději, že bude co možná nejvíc normální, bylo jasné, že ono „co možná“ je více než na místě. A v prvních festivalových dnech se to plně potvrzuje včetně toho, že „normální“ je v Cannes i to, co bychom jinde za tak úplně normální nepovažovali.