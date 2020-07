Pořadatele koncertů a festivalů drtí nejistota

Pořadatelé koncertů a festivalů říkají, že sezona se sice zvolna rozjela, ale návštěvníci se do hledišť příliš nehrnou. Mají strach o své zdraví i o to, že se akce vůbec neuskuteční, ať už kvůli novým vládním nařízením, či počasí. Vstupenky si kupují většinou na místě, takže organizátoři žijí do poslední chvíle v nejistotě. K tomu se nyní přidaly obavy z toho, co bude dál.