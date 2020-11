Neděle na Festivalu francouzských filmů. S Ozonem zpátky do osmdesátek

Hrdinou snímku, který dýchá atmosférou osmdesátek, je šestnáctiletý Alex, který prožívá první velké letní milostné vzplanutí. Jen shodou okolností je to vzplanutí k o dva roky staršímu Davidovi. Když totiž Francois Ozon vypráví o lásce, je zcela lhostejné, kdo koho miluje (nebo si myslí, že miluje).

„Držel jsem se románu a ten homosexualitu nijak neproblematizuje, vůbec to v něm není téma, což je krásné a na tu dobu moderní,“ říká k tomu Ozon. „Alex a David se milují a skutečnost, že jsou to dva kluci, není pro pointu nijak důležitá. Přesně proto bych v době svého dospívání takový film sám rád viděl. Vyobrazení homosexuálů ve filmech z osmdesátých let bylo velmi temné a bolestivé, dokonce ještě před hromadným výskytem AIDS. Při natáčení snímku pro mě bylo důležité držet se postupů typických pro filmy pro mladé. Natočil jsem tento romantický příběh naprosto klasickým způsobem, bez ironie, jako univerzální milostný příběh."