Na festivalu Okoř proběhne jednodenní hudební smršť

15 nejlepších letních festivalů v ČR: Votvírák, Colours of Ostrava a další

15 nejlepších letních festivalů v ČR: Votvírák, Colours of Ostrava a další Festivaly

V předprodeji stojí vstupenka 590 korun, na místě 690 korun. Dětská vstupenka (pro návštěvníka do 14 let věku) vyjde na 100 korun. Vozíčkáři a držitelé ZTP/P mají vstup do areálu zdarma. Toto neplatí pro doprovod těchto osob, kteří vstup na festival hradí.