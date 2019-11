Mighty Sounds nabídne hardcore pro fajnšmekry

V první vlně stojí vstupenka na celý festival 1600 korun, a to do 31. prosince 2019 nebo do vyprodání 2000 kusů. Kamenné obchody jsou nejvýhodnější možností, jak si obstarat vstupenku v předprodeji. Takové lístky stojí 1550 korun. Tento ročník budou navíc všechny lístky z kamenného předprodeje tisknuty se speciálním designem. Lístky si samozřejmě můžete pořídit i na internetu.

Děti do 140 centimetrů a (nebo) do 12 let mají vstup zdarma. Lidé ve věku 13 až 17 let, senioři nad 66 let a držitelé průkazu ZTP a ZTP/P mají speciální slevu. Na místě si můžou koupit třídenní vstupenku za padesát procent její původní ceny. Více informací o vstupenkách najdete na webu pořadatele.