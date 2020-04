Masters of Rock letos pravděpodobně nebudou, obávají se pořadatelé

„Podle dosavadních indicií, které máme, nevidíme moc pravděpodobné, že by se Masters mohl konat letos v červenci. Ale pracujeme zatím s oběma variantami. Že se festival přeci jenom uskuteční letos, což je velice malá pravděpodobnost, anebo se přeloží na polovinu července 2021,“ sdělil na webu Masters of Rock Jiří Daron z pořádající agentury Pragokoncert.

Do Vizovic mají zamířit světové hvězdy, které jedou evropské turné s obřími produkcemi. „Nelze proto uvažovat nad tím, že bychom třeba mohli termín přesunout na letošní září, neboť kapely jako Judas Priest přijedou pouze v rámci turné,“ řekl Daron. O konečném termínu 18. ročníku pořadatelé rozhodnou nejpozději do poloviny května.

Na záložním přesunu Masters of Rock na červenec 2021 pracují pořadatelé festivalu s kapelami už delší dobu. „Měli bychom si udržet většinu umělců i na přesunutý nový termín. Skvělou zprávou je to, že hlavní atrakce tohoto ročníku, kterou je oslava padesáti let legendárních Judas Priest, je potvrzena i pro eventuální nový termín,“ doplnil Daron.

Již zakoupené vstupenky na 18. ročník festivalu Masters of Rock zůstávají v platnosti i pro případný nový termín. Vracet se nebudou. „Udělali jsme si právní rozbor na přeložení akce na nový termín z hlediska vyšší moci a tento postup nám to umožňuje. Ono by například ani nebylo možné, kdybychom třeba měli vrátit vstupné všem. Z utrženého vstupného se již odvedlo DPH státu, zaplatily zálohy kapelám, investovalo se do reklamy, pokrývají se agenturní režie, mzdy zaměstnanců a další,“ vysvětlil Daron.