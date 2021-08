Letní Letná v letošním roce opět s mezinárodní účastí

Po pěti letech se na festival vrací francouzský soubor Cirque Le Roux, tentokrát s představením Deer In The Headlights označovaným jako novocirkusový film noir. Šest artistů v něm vzdává poctu filmu, současnému cirkusu a lidskosti ve vší kráse i neohrabanosti. Skrze výstřední i komické intriky vypráví příběh rodiny, ztráty a života.

Soubor 100 Issues přijíždí do Prahy poprvé, a to s představením Don’t Feed the Aligators, které s humorem zpochybňuje náš vztah k pohřbům, mýtům i smrti.