Kings of Leon byli na Szigetu lepší než Bastille

Bastille i Kings of Leon zahráli dobré koncerty. Bastille jen chyběla větší dynamika a více energie směrem k publiku. „Kings of Leon dostali do varu mnohonásobně více lidí než Bastille, což jsem upřímně nečekal, ale o to víc jsem si jejich koncert užil. V mých očích výsledný zážitek sráželo, že byl zpěvákův hlas posazený hluboko ve zvukovém mixu a nevynikal nad nástroji,” prozradil svůj pohled slovenský návštěvník Juraj.