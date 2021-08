Hronov nepatří jen Aloisi Jiráskovi, má i další slavné rodáky

Karel Čapek se sice narodil v Malých Svatoňovicích, ale do Hronova k dědečkovi jezdil se sourozenci na prázdniny. Josef Čapek situoval do Hronova pohádku Tlustý pradědeček, Karel a Josef pak Pohádku psí, kterou od letoška připomíná tzv. Voříškova cesta, vedoucí z Vysoké Srbské až k hronovskému mlýnu. Ten se právě rekonstruuje a měl by v něm být památník připomínající čapkovskou tradici Hronova.