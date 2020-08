Festival NODO chystá na závěr měsíce pět premiér

Světovou premiéru bude mít v Ostravě opera Hibiki, Hibiki, vzhmoť! skladatele Marka Keprta. „Není to opera v tradičním slova smyslu, spíš divadlo interakcí různých složek, které na sebe reagují v různém poměru a vyměňují si svou hierarchii,“ říká o díle autor. Hibiki znamená v japonštině echo či rezonance a je to také název tamní whisky. „Zvuk, chuť, vůně, dotek, prostor – vše má své harmonie, echa, rezonance,“ dodává Keprt.

Srbsko-kanadská skladatelka Ana Solović uvede na NODO operu Svatba. „Je to nesmírně zajímavá, ohnivá, balkánská, zčásti folklórní, ale přesto moderní, náročná, poutavá hudba, v pěveckých partech je spousta pohybu. Je tak velmi divadelní, dramatická a studuje se opravdu s radostí,“ tvrdí sbormistr Jurij Galatenko, který náročné vokální party studuje s šesticí zpěvaček z Národního divadla moravskoslezského.

Posledním z pětice nových děl je skladba pro bas, ansámbl a soundtrack britského skladatele Richarda Ayrese No. 50 (The Garden), která vznikla podle Danteho Božské komedie, ale i dalších textů Leopardiho, Shakespeara, Poea či Christiny Rossetti. Je to temně komický příběh o nespokojeném muži, který hledá smysl života.