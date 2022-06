Festival Ji.hlava. Premiéra Švankmajera i pomoc Ukrajině

„Těší nás, že patříme k festivalům, které dokážou oslovit diváky jak během samotného festivalu, tak následně online. Není to samozřejmost,“ uvedl ředitel Ji.hlavy Marek Hovorka.

„Dále chceme rozvíjet fyzickou Ji.hlavu jako zážitek, plný intenzivních podnětů a inspirativních setkání, ale i jeho online část, která umožňuje objevovat dokumentární filmy nejen těm, kteří mohou do Jihlavy přijet.“ Kunstkamera představuje výjimečnou uměleckou sbírku, kterou známý surrealista, výtvarník, filmař i literát Švankmajer shromáždil na svém zámku v Horním Staňkově.

„Historická zkušenost říká, že všechny kunstkamery, které byly do těchto dnů vytvořeny, byly po smrti svých tvůrců rozkulačeny a rozprodány, anebo zničeny,“ říká letos osmaosmdesátiletý Švankmajer.

„Nechtěli jsme natočit jenom popisný katalog artefaktů,“ pokračuje producent Jaromír Kallista, „ale film s přidanou hodnotou Švankmajerova imaginativního pohledu v ‚řazení objektů a výkladu, a to nikoli jenom slovního‘ jeho kunstkamery. Film by měl sdílet i magickou atmosféru sbírek a staňkovského zámku. Kunstkamera po Alchymické peci logicky uzavře celou naši filmovou tvorbu. V našem věku už nic dalšího nenatočíme,“ dodává Kallista.

Akreditaci Early Bird za 400 Kč (Ji.hlava fyzicky + Ji.hlava on-line) či 500 Kč (Ji.hlava fyzicky + Inspirační fórum + Ji.hlava on-line) je možné zakoupit do 30. června. Z každé akreditace prodané do 30. 6. půjde minimálně 50 Kč do veřejné sbírky ukrajinského festivalu Docudays UA na podporu tamních filmařů.