Desátý ročník festivalu Contempuls nabídne Smolku i Feldmana

Smolkovo dílo na pomezí koncertu a divadla bude uvedeno v pražském Doxu v neděli od 19 hodin v podání německého sedmičlenného souboru Ascolta. Večer pak vystoupí japonská pianistka Satoko Inoueová, která zahraje dvě díla Jo Kona Sight Rhythmics a Iterlude, Feldmanovu skladbu Palais de Mari a ve světové premiére i For Piano, part K Luboše Mrkvičky.

Na závěr vystoupí norské trio Poing, které zahraje dvě sklady Norky Maji S. K. Ratkjeové i Suite From The Four Seasons Dána Benta Sørensena.