David Koller má festival. Přijedou Stypka, Christovao či Mucha

„V podstatě celý život jezdím po festivalech a za ty roky vím, co se mi na nich líbí a co ne. A všechny tyto zkušenosti a postřehy hodlám se svým týmem zúročit na Kollerfestu. Kromě výběru hudby, která je na prvním místě, je pro vystupující a diváky důležité i místo. Proto jsme vybrali Vranov na jižní Moravě s krásným okolím, navíc kousek od místa, kde nyní žiju,“ popsal David Koller.

David Stypka tvrdí, že si jeho písně řeknou, co potřebují.

Podle Kollerova manažera Tomáše Staňka ovlivní místo pořádání také to, co se bude na akci servírovat k jídlu. „Gastronomie je něco, za čím lidé cestují z daleka. My jim chceme nabídnout kromě hudebního zážitku i zážitek gastronomický. Tedy jídlo místních kuchařů a potraviny zdejších farmářů. David Koller slíbil, že přiveze víno z vlastní vinice,“ vyjmenovává Tomáš Staněk a dodává, že pořadatelé chystají také program pro děti.