Colours přivítají Youssou N´Doura a další hvězdy afro-popu i hip-hopu

Na festivalu Colours of Ostrava zazpívá v červenci i jedna z největších hvězd world music posledních 40 let, Youssou N´Dour ze Senegalu. Celosvětově prorazil do mainstreamu v devadesátých letech díky popovému hitu 7 seconds. Colours budou plné afro-popu, afro-dubu, soulu a hip-hopu.