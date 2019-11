Co nás čeká na Colours of Ostrava? Vstupenky už jsou v prodeji

Colours of Ostrava je multižánrový hudební festival, který se od roku 2002 každoročně koná v Ostravě. Od roku 2012 se pořádá v industriálním areálu Dolních Vítkovic. Součástí festivalu jsou nejen hudební vystoupení, ale i doprovodný program v podobě různých workshopů, diskuzí nebo divadla.

Program festivalu je zveřejňován v průběhu roku. Pořadatelé odtajňují jednotlivé headlinery postupně. Už teď je ale jasné, že se můžete zase těšit na hvězdy největších formátů. V minulých ročnících na Colours of Ostrava vystoupili například skupina Cure, zpěvačka Zaz nebo zpěvák Mika.

The Cure na Colours of Ostrava představili osmdesátky

Tradičně bývají vstupenky velmi rychle vyprodané. Organizátoři proto vstupy uvolňují postupně. V současnosti si můžete koupit čtyřdenní vstupenku za 2690 korun. Děti do 140 centimetrů mají vstup zdarma, větší do patnácti let musí zaplatit tisíc korun za čtyři dny.